Christian Solinas firma il Patto di Ollolai

OLLOLAI - «Con me presidente della Regione Sardegna, elimineremo la burocrazia, primo ostacolo per il pagamento regolare dei premi comunitari ad agricoltori e pastori». Lo ha detto Christian Solinas, candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione autonoma della Sardegna, che ieri mattina (domenica), ad Ollolai, durante l’affollata iniziativa promossa dal sindaco Efisio Arbau, candidato con le liste del Psd’Az al Consiglio regionale, non si è limitato alle parole, ma l’ha voluto mettere nero su bianco e sottoscrivere davanti a diversi allevatori ed agricoltori, dando risposte ad un problema annoso del settore agricolo alle prese con i ritardi ciclopici e l’insicurezza nella ricezione dei premi comunitari.



In questo modo, invece, come ha dettagliato Arbau, attraverso il cosiddetto “Super Caa", cioè «con una legge che accredita i Centri di assistenza agricola, che certificano i dati riportati dalle domande, semplifichiamo le procedure e garantiremo alle aziende agricole la liquidazione dei premi in tempi certi». In sintesi, sarà una legge taglia burocrazia, che semplificherà le attuali lunghe e tortuose procedure delle pratiche agricole.



Sarà tutto molto più semplice: «la domanda è una autorizzazione alla liquidazione dei premi, con i controlli che avverranno successivamente a campione, come per legge. Inoltre, ultimo passaggio del procedimento amministrativo, autorizzeremo Argea a pagare direttamente, senza passare per Roma e Agea», chiosa Efisio Arbau.



