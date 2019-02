Condividi | Red 8:06 E´ stato donato al Comune di Sassari un nuovo pulmino utile per il trasporto di anziani e di persone con disabilità, che verrà gestito dall´associazione di volontariato La Sorgente Mobilità garantita: un nuovo pulmino per Sassari



SASSARI - Garantire una migliore mobilità a persone con difficoltà motorie. È questo l'obiettivo del progetto di Mobilità garantita di Pmg Italia, che fornisce in comodato d'uso gratuito ai Comuni che scelgono di aderire un pulmino, attrezzato di pedana, e destinato al trasporto di anziani e persone con disabilità. Il tutto grazie al sostegno di trentuno sponsor privati, che partecipano con una quota all'acquisto del mezzo.



Sabato mattina, si è tenuta in Piazza Santa Maria la cerimonia di consegna del Renault Master nove posti al Comune di Sassari ed all’associazione di volontariato “La Sorgente”, che gestirà il servizio. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'assessore comunale alle Politiche sociali e pari opportunità Pina Ballore, il responsabile de La Sorgente Gavino Manunta, l'amministratore delegato di Pmg Italia Marco Mazzoni, il responsabile territoriale Angelo Dettori, il referente del progetto Claudio Canu ed i rappresentanti degli sponsor, ai quali è stato consegnato un attestato di ringraziamento.



Un esempio di collaborazione tra Pubblica amministrazione, tessuto economico e produttivo ed associazioni di volontariato già sperimentato sul territorio, grazie ai due mezzi donati al Comune di Sassari nel 2017 e nel 2018, uno a Casa Serena e l'altro all'Auser. Il veicolo consegnato ieri mattina sarà a disposizione dei cittadini, in particolare della terza età, che potranno richiederne l'utilizzo tramite La Sorgente, telefonando al numero 320/8396682.