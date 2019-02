Condividi | Red 12:01 Proseguono gli incontri del Comitato di borgata con i candidati alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Giovedì sera, nella sede dell’Oratorio di borgata, sarà la volta del candidato consigliere per la Lega Elezioni: Michele Pais a Maristella



ALGHERO - Proseguono gli incontri del Comitato di borgata di Maristella con i candidati alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Giovedì 7 febbraio, alle 19, nella sede dell’Oratorio di borgata, sarà la volta di Michele Pais, candidato consigliere per la Lega.



L’argomento generale sarà come per gli altri candidati lo stesso: “Quali politiche future per borgate e agro?”. Con particolare riferimento al Piano di valorizzazione della bonifica, alla perimetrazione del Parco di Porto Conte ed alla dotazione e qualità dei servizi (strade, illuminazione pubblica, servizio igiene urbana e manutenzioni in genere).



Gli incontri sono aperti agli abitanti della borgata. I candidati che vogliono confrontarsi con il Comitato e con gli abitanti possono telefonare al numero 339/7799018.



Nella foto: Michele Pais Commenti ALGHERO - Proseguono gli incontri del Comitato di borgata di Maristella con i candidati alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Giovedì 7 febbraio, alle 19, nella sede dell’Oratorio di borgata, sarà la volta di Michele Pais, candidato consigliere per la Lega.L’argomento generale sarà come per gli altri candidati lo stesso: “Quali politiche future per borgate e agro?”. Con particolare riferimento al Piano di valorizzazione della bonifica, alla perimetrazione del Parco di Porto Conte ed alla dotazione e qualità dei servizi (strade, illuminazione pubblica, servizio igiene urbana e manutenzioni in genere).Gli incontri sono aperti agli abitanti della borgata. I candidati che vogliono confrontarsi con il Comitato e con gli abitanti possono telefonare al numero 339/7799018.Nella foto: Michele Pais