Proseguono i controlli per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna. Abbattuti undici capi irregolari, non registrati all'anagrafe zootecnica e quindi non sottoposti a controlli sanitari. Apertura procedure di focolaio a Desulo Psa: 11 maiali abbattuti a Jerzu



JERZU - L’Unità di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna prosegue le attività di contrasto alla diffusione del virus dei maiali. Ieri (sabato), nelle campagne di Jerzu, sono stati abbattuti undici capi irregolari, non registrati all’anagrafe zootecnica e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari previsti per legge su tutti gli animali da allevamento.



Nella costante attività di monitoraggio su tutto il territorio regionale, le squadre dell’Udp (composte nell'occasione dal personale dei Servizi veterinari dell’Azienda tutela della salute, da quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dall’agenzia Forestas) hanno anche eseguito controlli su alcuni ristoranti dell’Alta Ogliastra per verificare la tracciabilità dei prodotti utilizzati. Le verifiche hanno dato esito favorevole e pertanto viene confermato quanto già riscontrato in estate nei controlli straordinari effettuati negli agriturismo e nei ristoranti.



L’Unità di progetto prosegue le azioni di contrasto al pascolo brado illegale ed ai pochi branchi che ancora si trovano in alcune aree del centro Sardegna. Gli ultimi esiti degli abbattimenti hanno evidenziato una riduzione della siero-prevalenza negli animali depopolati nel territorio di Urzulei, mentre a Desulo, riscontrata la presenza di virus in alcuni capi abbattuti, è stato necessario attivare le procedure per l’apertura del focolaio e di tutte le misure previste dalle normative. Nei prossimi giorni, verranno istituite da parte della Regione autonoma della Sardegna le zone di restrizione: zona di protezione dei 3chilometri e quella di sorveglianza dei 10chilometri.



