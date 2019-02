Condividi | Red 20:14 Nell’ambito dell’attività orientata al controllo in materia di sicurezza prodotti ed al contrasto della contraffazione, i militari della seconda Compagnia della Guardia di finanza hanno effettuato un intervento che ha condotto al sequestro di numerosi articoli pericolosi per i consumatori Marchi contraffatti: sequestro merci a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito dell’attività orientata al controllo in materia di sicurezza prodotti ed al contrasto della contraffazione, i militari della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno effettuato un intervento che ha condotto al sequestro di numerosi articoli pericolosi per i consumatori. In particolare, dopo una scrupolosa analisi degli spunti investigativi acquisiti nel corso del pattugliamento del territorio, i finanzieri hanno eseguito un controllo ad una ditta ubicata nel centro di Cagliari, dove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1.555 articoli tra materiale elettrico, giocattoli ed accessori vari in quanto recanti il marchio “Ce” contraffatto, ventuno occhiali che, per tipologia, modello e colori, potevano indurre in errore il cliente finale, e 104 accessori per telefoni in quanto privi di qualsiasi avvertenza, delle indicazioni in lingua italiana, di quelle relative al produttore, all’importatore ed al Paese di origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami stabiliti a livello comunitario, per un valore complessivo di circa 6mila euro.



Il responsabile dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di commercio di Cagliari, con la sanzione amministrativa pari a 1.032euro. Prosegue, pertanto, l'azione di controllo economico del territorio delle Fiamme gialle cagliaritane per contrastare il fenomeno della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, che, dall'inizio dell'anno, ha già portato al sequestro di 474.048 articoli non sicuri, 134.076 prodotti contraffatti, tredici persone sanzionate ed otto denunciate.