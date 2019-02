Basket: la Mercede torna alla vittoria

2/2/2019 Basket agrodolce per le Gabetti Nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile, la formazione di Cabras batte l´Accademia Olmedo, mentre quella di coach Giglio, in piena emergenza, viene sconfitta dalla Masters Sassari. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, nuova trasferta per la Lab, che lunedì 4 febbraio, a Sassari, affronterà l'Impiccababbu. La formazione A, invece, martedì 5, per la prima giornata di ritorno, è attesa a Tissi dalla Sportissi