Droga: doppio arresto a Quartu

CAGLIARI - Ieri sera (sabato), le Fiamme gialle di Cagliari hanno tratto in arresto due fratelli di 37 e 33 anni residenti a Quartu Sant’Elena, accusati di spaccio di stupefacenti. Il servizio ha avuto origine da una delle numerose attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, durante la quale i Baschi verdi, appostati vicino a Piazza Sacro Cuore, a Quartu Sant’Elena, hanno notato un movimento sospetto di persone che, avvicinandosi a piedi ad un uomo che stazionava nella piazza, ricevevano un involucro ed in cambio consegnavano una banconota.



I finanzieri, sospettando un’attività di spaccio, hanno confermato i loro dubbi quando, dopo un controllo eseguito nei confronti di un ragazzo che si era appena allontanato dal luogo dello scambio dopo essersi intrattenuto con il presunto spacciatore, è sttao trovato in possesso di 5grammi di hashish. Avuto ulteriore indizio dell’attività illecita, i Baschi verdi, con le unità cinofile, hanno deciso di controllare l'uomoo che stazionava nella piazza, trovandolo in possesso di 79,8grammi di hashish, 11,9grammi di marijuana e 465euro, ragionevolmente provento dello spaccio.



Le Fiamme gialle, quindi, hanno esteso l'attività di indagine nell'abitazione dello spacciatore, che ha dato esito negativo ma, essendo giunto sul posto il fratello del perquisito, lo stesso è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 7grammi di marijuana. La successiva perquisizione effettuata sulla sua autovettura ha permesso di rinvenire un chilogrammo di marijuana, 42,3grammi di cocaina, 148 semi di marijuana e due bilancini di precisione. Lo stupefacente rinvenuto, il veicolo e due telefoni cellulari sono stati sottoposti a sequestro, gli spacciatori sono stati arrestati e verranno processati domani, lunedì 4 febbraio, con rito direttissimo. Il 49enne acquirente dei 5grammi di hashish è stato invece segnalato alla Prefettura di Cagliari.