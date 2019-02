Elezioni: Christian Solinas ad Ollolai

video 11:45 Basta bluff, sardi liberi di viaggiare Sardi Liberi annunciano da Alghero il primo punto dell´azione politica in Regione: un piano strategico per rimettere in marcia la Sardegna, tutto incentrato al potenziamento dei voli low cost, così da intercettare 10 milioni di nuovi turisti. Per questo, Mauro Pili pensa all´ex direttore generale della Sogeaal, Umberto Borlotti: proprio da Alghero, infatti, era partito il modello-Ryanair, risultato non solo compatibile con qualsiasi istruttoria Ue, ma vincente sotto il profilo economico, tanto che Cagliari ha pian piano eroso gran parte del traffico low-cost della Riviera del corallo. Le parole di Pili e Borlotti