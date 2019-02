Condividi | P.P. 21:08 Mauro Fabbri e Gabriella Esposito nella giuria. Svelati i giudici del premio sponsor dell’Alghero Street Photography Awards, il Festival Internazionale della Fotografia di Strada e d’Autore promosso e organizzato dall´associazione culturale “Officine di Idee”. C’è tempo fino al 17 febbraio 2019 per partecipare al concorso. L´appuntamento col festival è il 26 aprile. Tra i partner anche Isolamedia Alghero Street Photography

Premiano Sprea e Fujifilm



ALGHERO - Mauro Fabbri per "Il Fotografo" (Sprea Editori) insieme con il vicesindaco e assessore alla cultura e turismo della città di Alghero, Gabriella Esposito, e alcuni membri di "Fujifilm Italia" selezioneranno il vincitore del "Premio sponsor" dell’Alghero Street Photography Awards, il Festival Internazionale della Fotografia di Strada e d’Autore promosso e organizzato dall'associazione culturale “Officine di Idee”. Un fotografo – selezionato tra i 40 semifinalisti (serie/singole) di tutte le categorie in concorso ("Viaggio", "Documentario", "Fotografia di strada", "Fotografia di ricerca" e "Tema speciale") – avrà così la possibilità di realizzare un lavoro autoriale nello splendido scenario di Alghero, in Sardegna.



Il fotografo sarà coadiuvato dall'associazione "Officine di idee", che lo supporterà in tutte le fasi organizzative fornendogli contatti e assistenza durante la realizzazione del progetto. Al vincitore sarà fornito in prestito un corredo fotografico "Fujifilm" di ultima generazione e il suo progetto sarà in seguito pubblicato sulla prestigiosa rivista "Digital Camera" con un articolo di cinque pagine. Il festival avrà da cornice la splendida città di Alghero e si aprirà venerdì 26 aprile 2019 con la serata di premiazione presso il Teatro Civico.



