Condividi | Red 18:21 Domenica mattina, il candidato presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Desogus, i candidati consiglieri, gli attivisti ed i portavoce del Movimento 5 stelle incontrano i cittadini a Tramatza Desogus (M5s) a Tramatza



TRAMATZA – Domenica 3 febbraio, candidati, attivisti, portavoce e parlamentari del Movimento 5 stelle incontreranno i cittadini a Tramatza. L’appuntamento è per le 10.30, nella sala conferenze dell’Hotel L’Anfora. «Sarà l’occasione per illustrare i nostri programmi in vista delle elezioni del 24 febbraio, alle quali il Movimento 5 stelle si presenta con l’obiettivo dichiarato di arrivare a governare la Regione - spiega il candidato alla presidenza del M5S Francesco Desogus - A Tramatza condivideremo i punti principali del nostro programma e racconteremo la Sardegna che vogliamo: un’Isola attenta ai temi del lavoro, dell’ambiente, della solidarietà, governata da una nuova classe dirigente in grado di ascoltare i bisogni dei cittadini».



Nella foto: Francesco Desogus Commenti TRAMATZA – Domenica 3 febbraio, candidati, attivisti, portavoce e parlamentari del Movimento 5 stelle incontreranno i cittadini a Tramatza. L’appuntamento è per le 10.30, nella sala conferenze dell’Hotel L’Anfora. «Sarà l’occasione per illustrare i nostri programmi in vista delle elezioni del 24 febbraio, alle quali il Movimento 5 stelle si presenta con l’obiettivo dichiarato di arrivare a governare la Regione - spiega il candidato alla presidenza del M5S Francesco Desogus - A Tramatza condivideremo i punti principali del nostro programma e racconteremo la Sardegna che vogliamo: un’Isola attenta ai temi del lavoro, dell’ambiente, della solidarietà, governata da una nuova classe dirigente in grado di ascoltare i bisogni dei cittadini».Nella foto: Francesco Desogus