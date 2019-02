Condividi | S.O. 12:10 Sesto tentativo di vendita per l´hotel di Liz Taylor e Richard Burton. Si riparte da un prezzo base di 5.470.600,00. Un terzo del valore di vendita iniziale. l´ex hotel Capo Caccia, situato nella splendida Baia delle Ninfe di Alghero. L´ultimo tentativo di vendita andato deserto risale al luglio 2018 Capo Caccia: asta numero 6 per l´hotel



ALGHERO - Nuovo giro. Si tratta del sesto tentativo di vendita ad opera del Tribunale di Sassari, che nella giornata di venerdì ha pubblicato la nuova asta giudiziaria per l'ex Hotel Capo Caccia di Alghero, in vendita dal lontano 2015. Si riparte da un prezzo base di 5.470.600,00 (su un valore iniziale di 14.350.000) e la nuova scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 4 marzo 2019. In caso di esito infruttuoso del primo tentativo si procederà ad un secondo esperimento di vendita al prezzo base di euro 4.923.540 il 27 marzo (rialzi minimi confermati a 10mila euro). L'ultimo tentativo di vendita andato deserto risale al luglio 2018 [



L'albergo e le numerose pertinenze rimangono da diversi anni in completo stato di abbandono dopo che la società che lo gestiva è stata dichiaratamente fallita con l'apertura di più indagini per presunta bancarotta (a febbraio scorso c'erano stati i primi pronunciamenti e le condanne degli imputati). Proprio l'intricata situazione del complesso - da una parte la vicenda giudiziaria, dall'altra i pronunciamenti di Cassazione e Tar che confermano l'esclusiva destinazione turistico-ricettiva di tutta l'area interessata dalla presenza dell'hotel, nonostante l'utilizzo residenziale che ne facevano alcuni proprietari - potrebbero essere alla base delle mancate offerte.



Il complesso alberghiero finito all'asta è situato nella splendida Baia delle Ninfe di Alghero e risulta costituito da 76 camere (blocco est e ovest), quattro stanze uso ufficio, sala ristorante e colazione con adiacente terrazza panoramica, locali accessori al ristorante (cucina, deposito bevande, spogliatoi ), a cui si aggiungono nel blocco nord altre 37 camere. E ancora: nella zona mare il bar, ristorante, cucina, discoteca, piscina con sovrastante terrazzo panoramico; quota pari al 50% del manufatto che costituisce il depuratore e terreni di pertinenza.