Trucam sulle strade di Alghero: calendario

Controllo elettronico della velocità nelle strade urbane della città di Alghero nelle giornate di lunedì 4 febbraio e sabato 9. Il servizio verrà svolto con l´apparecchiatura di ultima generazione Trucam, in grado di rilevare anche altre infrazioni. Ecco le vie interessate



ALGHERO - Continua l'attività di prevenzione e sicurezza sulle strade urbane da parte del Comando di Polizia Locale di Alghero, impegnato da una presenza capillare nelle zone nevralgiche del territorio, con operazioni di rilevamento della velocità. Calendarizzate nuove postazioni mobili nei prossimi giorni.



Il servizio verrà svolto con l'apparecchiatura di ultima generazione Trucam, in grado di rilevare non solo l'eccesso di velocità ma anche diverse altre infrazioni. L'attività è prevista nelle giornate di lunedì 4 febbraio e sabato 9 febbraio,



Le postazioni degli agenti saranno posizionate su Viale Burruni, Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele, (SS 127 bis tratto urbano compreso tra la Via Simon Mossa e località Monte Agnese). Da parte del Comando di via Mazzini l’invito alla guida prudente e al rispetto del limite di 50 km/h previsto dal Codice della strada, fondamentale per scongiurare situazioni di pericolo.



