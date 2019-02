Condividi | S.O. 9:30 Nuove convocazioni per l´aula di via Columbano ad Alghero: come previsto dal regolamento, spazio alla surroga del neo assessore alle Manutenzioni, Mario Nonne. Martedì prossimo l´esordio di Roberto Barbieri Consiglio: martedì debutta Barbieri



ALGHERO - Nuove sedute per il consiglio comunale di Alghero, chiamato a raccolta in seconda convocazione come consuetudine di questa ultima fase di consiliatura e prassi consolidata nelle scorse Amministrazioni. Come previsto dal regolamento, spazio alla surroga del neo assessore alle Manutenzioni, Mario Nonne.



Al suo posto farà il debutto in Aula nella giornata di martedì 5 febbraio (ore 18) Roberto Barbieri, biologo e naturalista molto stimato in città. Nei giorni scorsi ha formalizzato tutti gli adempimenti di legge previsti. E' lui, infatti, il primo dei non eletti nella lista civica "Per Alghero", la più votata in città nel 2014 in occasione delle elezioni amministrative.



