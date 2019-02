Condividi | Red 9:06 Nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile, la formazione di Cabras batte l´Accademia Olmedo, mentre quella di coach Giglio, in piena emergenza, viene sconfitta dalla Masters Sassari. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, nuova trasferta per la Lab, che lunedì 4 febbraio, a Sassari, affronterà l'Impiccababbu. La formazione A, invece, martedì 5, per la prima giornata di ritorno, è attesa a Tissi dalla Sportissi Basket agrodolce per le Gabetti



ALGHERO - Si è concluso giovedì, con il “quasi derby” contro l’Accademia Olmedo, il difficile gennaio delle formazioni Gabetti impegnate nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile. Ancora una volta vittoria per la formazione A, mentre la giovane Lab è caduta anche nell’incontro di ritorno contro i campioni in carica della Masters Sassari. Mercoledì, la prima partita dei roster di patron Salteri. A scendere in campo la Gabetti Lab, inserita nel girone A e di scena nel centro sportivo Romangia di Sennori. Ad avere la meglio, i blu di Sassari, con il punteggio di 86–51. I ragazzi di coach Giglio, a dispetto del risultato, hanno dato quanto potevano, tenendo presente anche le pesantissime assenze di Battara, Norio e Musu. A spiccare su tutti è stato Alessio Lodge. 20punti per il classe 2000 della Lab. Da segnalare anche l’esordio con gli algheresi di Spanu, condito da 5punti.



Vittoria, invece, giovedì sera, sul campo neutro del PalaCorbia, per il roster guidato da coach Cabras. 82-62 per la squadra capitanata da Francesco Costantino il punteggio finale. Risultato tuttavia bugiardo, perché i verdi di Olmedo sono rimasti in partita quasi fino all’ultima sirena, riducendo spesse volte lo svantaggio a pochi punti e vincendo 16-20 il terzo quarto. Tra l’altro, la formazione guidata da Sergio Ibba, già numericamente non consistente, ha anche dovuto rinunciare nel terzo quarto a Piccin, autore fino ad allora di 15punti. Tra i rossi, ancora una volta, a spiccare è stato Fois, autore di 24punti. Ma buone prove sono da registrarsi anche per D’Apello e Soddu. Iconico anche l’ultimo canestro segnato dalla formazione di casa. A mettere dentro i due punti finali è stato il maliano Mamadou Fofana, a cui coach Cabras ha voluto concedere diversi minuti per testare sul campo i progressi fatti in allenamento.



Per quanto riguarda il proseguo del campionato, nuova trasferta per la Lab, che lunedì 4 febbraio, a Sassari, affronterà l'Impiccababbu. La formazione A, invece, martedì 5, per la prima giornata di ritorno, è attesa a Tissi dalla Sportissi. Commenti ALGHERO - Si è concluso giovedì, con il “quasi derby” contro l’Accademia Olmedo, il difficile gennaio delle formazioni Gabetti impegnate nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile. Ancora una volta vittoria per la formazione A, mentre la giovane Lab è caduta anche nell’incontro di ritorno contro i campioni in carica della Masters Sassari. Mercoledì, la prima partita dei roster di patron Salteri. A scendere in campo la Gabetti Lab, inserita nel girone A e di scena nel centro sportivo Romangia di Sennori. Ad avere la meglio, i blu di Sassari, con il punteggio di 86–51. I ragazzi di coach Giglio, a dispetto del risultato, hanno dato quanto potevano, tenendo presente anche le pesantissime assenze di Battara, Norio e Musu. A spiccare su tutti è stato Alessio Lodge. 20punti per il classe 2000 della Lab. Da segnalare anche l’esordio con gli algheresi di Spanu, condito da 5punti.Vittoria, invece, giovedì sera, sul campo neutro del PalaCorbia, per il roster guidato da coach Cabras. 82-62 per la squadra capitanata da Francesco Costantino il punteggio finale. Risultato tuttavia bugiardo, perché i verdi di Olmedo sono rimasti in partita quasi fino all’ultima sirena, riducendo spesse volte lo svantaggio a pochi punti e vincendo 16-20 il terzo quarto. Tra l’altro, la formazione guidata da Sergio Ibba, già numericamente non consistente, ha anche dovuto rinunciare nel terzo quarto a Piccin, autore fino ad allora di 15punti. Tra i rossi, ancora una volta, a spiccare è stato Fois, autore di 24punti. Ma buone prove sono da registrarsi anche per D’Apello e Soddu. Iconico anche l’ultimo canestro segnato dalla formazione di casa. A mettere dentro i due punti finali è stato il maliano Mamadou Fofana, a cui coach Cabras ha voluto concedere diversi minuti per testare sul campo i progressi fatti in allenamento.Per quanto riguarda il proseguo del campionato, nuova trasferta per la Lab, che lunedì 4 febbraio, a Sassari, affronterà l'Impiccababbu. La formazione A, invece, martedì 5, per la prima giornata di ritorno, è attesa a Tissi dalla Sportissi.