Scoperta evasione per oltre 1,15milioni di euro



MURAVERA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica fiscale, per le annualità dal 2014 al 2016, nei confronti di un soggetto economico operante nel settore della ristorazione. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



L'obiettivo è stato individuato a seguito di specifica opera di intelligence, che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo. L’attività operativa dei finanzieri è stata orientata sul raffronto tra gli elementi risultanti dall’analisi dei documenti contabili acquisiti all’avvio dell’attività ispettiva e quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate.



Considerato che la società controllata, nelle tre annualità sottoposte a controllo, non ha presentato i bilanci, ne dichiarato alcun ricavo, non effettuando pertanto alcun versamento di imposte dirette ed Iva, i militari hanno dapprima accertato l'effettiva operatività dell'impresa, quindi proceduto ad una minuziosa ricostruzione dei ricavi, valorizzando in parte i dati della documentazione contabile acquisita nell'ambito della verifica ed in parte raffrontando la potenziale redditività dell'uomo con quella delle altre aziende del settore operanti nello stesso contesto territoriale, tenendo conto anche degli ingenti acquisti effettuati. A conclusione dell'attività ispettiva, è emerso che la persona controllata ha occultato, e pertanto sottratto a tassazione, ricavi complessivi per oltre 1.154.000euro ed un'evasione di Iva per quasi 81mila euro.