Stazione marittima: il Comune vieta il transito



PORTO TORRES - Segnale di pericolo per la strada dissestata lungo la Stazione Marittima. Il Comune ha deciso di ricorrere ai ripari adattando un cartello stradale per vietare l’ingresso in entrambi i sensi di marcia agli autoveicoli e a qualsiasi mezzo dotato di ruote che decide di affrontare il percorso fatto di dissesti e buche.



Come dire, in caso di sinistri l’ente non risponde della imprudenza di tanti che in quella strada hanno subito dei danni alle auto, sono caduti dalla loro moto o hanno rischiato mentre transitavano nella via. Danni a carico dell’amministrazione costretta a sborsare per i tanti incidenti provocati dalle strade per la maggior parte disseminate di voragini di cui è custode.



