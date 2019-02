Condividi | M.P. 18:39 Questa mattina si è svolta in Capitaneria di porto di Porto Torres la cerimonia di giuramento di tre militari per il loro transito in servizio permanente effettivo, dinanzi al Comandante, Emilio Del Santo Capitaneria di porto: giurano tre militari



PORTO TORRES - Questa mattina si è svolta presso la sala riunioni della Capitaneria di porto di Porto Torres la cerimonia di giuramento di tre militari per il loro transito in servizio permanente effettivo, dinanzi al Comandante, Emilio Del Santo. Come prevede l’ordinamento militare, infatti, i tre militari hanno confermato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza del Comandante e dei commilitoni, con la bandiera italiana a fare da sfondo, quale simbolo della Nazione secondo i principi della nostra Carta costituzionale.



