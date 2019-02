A Balzani (Pd) la delega alle Finanze

video 30/1/2019 «Step rispetti consiglio e algheresi» Enormi problemi legati alle cartelle Imu e in parte alla Tari del 2013. Il consigliere comunale Pietro Sartore denuncia in aula i mancati annullamenti di centinaia di atti palesemente errati, nonostante gli impegni presi pubblicamente da Amministrazione e sindaco. Scoppia il caso: molti contribuenti di Alghero disorientati, nel frattempo vanno in scadenza i termini per impugnare centinaia di atti. «Anche la lettera di sospensione dei termini inviata da Step non ha alcun valore legale» annuncia Sartore che chiede l´immediato intervento dell´assessorato competente sulla società che ha in appalto la riscossione coattiva e l´accertamento. Sul Quotidiano di Alghero le immagini dal Consiglio.