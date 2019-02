Condividi | Red 21:22 Da domani, sabato 2 febbraio, a venerdì 8, in programma una settimana di spettacoli, danze e mostre con la tradizionale sfilata per le vie del quartiere Marina. Sfilate, spettacoli, un concerto e fuochi d’artificio per festeggiare l’inizio dell’Anno del Maiale Arriva il Capodanno cinese a Cagliari



CAGLIARI - Sfilate, spettacoli, un concerto e fuochi d’artificio per festeggiare l’inizio dell’Anno del Maiale. Sarà un Capodanno cinese in grande stile quello in programma a Cagliari, da domani, sabato 2, a venerdì 8 febbraio, organizzato dal Consorzio Cagliari centro storico, con Cina più vicina e l’Associazione cinese Sardegna, in collaborazione con l’Aula Confucio dell’Università degli studi di Cagliari.



L’evento è patrocinato dalla Regione autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari. La sfilata tradizionale alla Marina aprirà i festeggiamenti del Capodanno: si parte domani, alle 18.30, da Piazza Yenne, per poi proseguire in Via Manno e nelle scalette Sant’Antonio, Piazza San Sepolcro, Via Napoli, Via Sardegna, fino alla Piazza del Consiglio regionale. Appuntamento poi alla Manifattura Tabacchi, in Viale Regina Margherita, alle 20.30, per il momento “food” con i prodotti tipici cinesi e gli spettacoli dell’accademia di Arti orientali.



La settimana proseguirà con mostre e cerimonie tradizionali, come quella del tè, in programma lunedì 4, a cura della maestra Huang Wei. Ospiti speciali gli artisti di Hainan, guidati dalla storica presentatrice della tv cinese Xiaowei, che si esibiranno domenica 3, per la prima volta in Italia, in esclusiva per il Capodanno cinese di Cagliari. Lunedì 4, gli artisti incontreranno gli studenti sardi dei laboratori di musica ed insegneranno loro a suonare l’hulusi, strumento a fiato tipico cinese.



Nella foto: artisti Hainan Commenti CAGLIARI - Sfilate, spettacoli, un concerto e fuochi d’artificio per festeggiare l’inizio dell’Anno del Maiale. Sarà un Capodanno cinese in grande stile quello in programma a Cagliari, da domani, sabato 2, a venerdì 8 febbraio, organizzato dal Consorzio Cagliari centro storico, con Cina più vicina e l’Associazione cinese Sardegna, in collaborazione con l’Aula Confucio dell’Università degli studi di Cagliari.L’evento è patrocinato dalla Regione autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari. La sfilata tradizionale alla Marina aprirà i festeggiamenti del Capodanno: si parte domani, alle 18.30, da Piazza Yenne, per poi proseguire in Via Manno e nelle scalette Sant’Antonio, Piazza San Sepolcro, Via Napoli, Via Sardegna, fino alla Piazza del Consiglio regionale. Appuntamento poi alla Manifattura Tabacchi, in Viale Regina Margherita, alle 20.30, per il momento “food” con i prodotti tipici cinesi e gli spettacoli dell’accademia di Arti orientali.La settimana proseguirà con mostre e cerimonie tradizionali, come quella del tè, in programma lunedì 4, a cura della maestra Huang Wei. Ospiti speciali gli artisti di Hainan, guidati dalla storica presentatrice della tv cinese Xiaowei, che si esibiranno domenica 3, per la prima volta in Italia, in esclusiva per il Capodanno cinese di Cagliari. Lunedì 4, gli artisti incontreranno gli studenti sardi dei laboratori di musica ed insegneranno loro a suonare l’hulusi, strumento a fiato tipico cinese.Nella foto: artisti Hainan