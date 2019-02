Controlli antidroga nelle scuole di Orgosolo

31/1/2019 Prodotti non sicuri: sequestrati 140mila articoli I prodotti rinvenuti in due punti vendita di Cagliari erano messi in vendita in difformità alle norme stabilite dal codice del consumo, in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana, di quelle relative al produttore, all’importatore ed al Paese di origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami stabiliti a livello comunitario