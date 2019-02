Condividi | Red 16:06 Domani mattina, nel chiostro di San Francesco, il candidato governatore dell´Isola per il Partito dei sardi terrà un incontro per l´illustrazione del programma elettorale e per la presentazione ufficiale dei due candidati algheresi alla carica di consigliere regionale Gavino Tanchis e Maria Ausilia Loddo Elezioni: Maninchedda ad Alghero



ALGHERO - Domani, sabato 2 febbraio, alle 10.30, nel chiostro di San Francesco, ad Alghero, il candidato presidente della Regione autonoma della Sardegna per il Partito dei sardi Paolo Maninchedda terrà un incontro per l'illustrazione del programma elettorale e per la presentazione ufficiale dei due candidati algheresi alla carica di consigliere regionale Gavino Tanchis e Maria Ausilia Loddo. Il segretario nazionale del Pds esporrà la proposta di governo per l'Isola e con l'occasione si potranno conoscere ed approfondire i principali temi del programma del Partito dei sardi, dal fisco alla mobilità, dalla sanità al lavoro.



