Condividi | Red 7:14 La Regione autonoma della Sardegna ed il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale avviano le procedure per riappaltare i lavori della diga. Questa la decisione presa al termine dell´incontro tecnico tenutosi a Cagliari Cumbidanovu: l’opera verrà completata



NUORO - Tutti d’accordo per superare la situazione di stallo e completare la diga di Cumbidanovu. Si è concluso con una posizione chiara e condivisa l’incontro tecnico fra la Regione autonoma della Sardegna ed il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale sulla situazione della diga, convocato a Cagliari dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici.



All’incontro, hanno partecipato il direttore generale dell’Assessorato, il presidente ed il direttore del Consorzio, oltre che i componenti delle rispettive strutture tecniche. Nella riunione, il Consorzio di bonifica ha comunicato di aver attivato la procedura di risoluzione contrattuale in danno nei confronti dell’Ati appaltatrice, dopo la perdita dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa capogruppo Itinera.



Fatto, quest’ultimo, non addebitabile all’amministrazione appaltante. Per riprendere al più presto i lavori, il Consorzio, su richiesta degli uffici regionali, si è impegnato ad aggiornare in tempi brevi il progetto finalizzato al completamento delle opere, per procedere al riappalto delle stesse ad una nuova impresa. Commenti NUORO - Tutti d’accordo per superare la situazione di stallo e completare la diga di Cumbidanovu. Si è concluso con una posizione chiara e condivisa l’incontro tecnico fra la Regione autonoma della Sardegna ed il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale sulla situazione della diga, convocato a Cagliari dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici.All’incontro, hanno partecipato il direttore generale dell’Assessorato, il presidente ed il direttore del Consorzio, oltre che i componenti delle rispettive strutture tecniche. Nella riunione, il Consorzio di bonifica ha comunicato di aver attivato la procedura di risoluzione contrattuale in danno nei confronti dell’Ati appaltatrice, dopo la perdita dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa capogruppo Itinera.Fatto, quest’ultimo, non addebitabile all’amministrazione appaltante. Per riprendere al più presto i lavori, il Consorzio, su richiesta degli uffici regionali, si è impegnato ad aggiornare in tempi brevi il progetto finalizzato al completamento delle opere, per procedere al riappalto delle stesse ad una nuova impresa.