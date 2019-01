Condividi | Red 15:06 La sezione algherese dell’Anpi, con “Alghero antifascista” ed il “Coordinamento algherese antifascista” aderisce all’iniziativa promossa a livello nazionale per sabato pomeriggio. Appuntamento in Piazza Municipio Ad Alghero, L’Italia che resiste



ALGHERO - La sezione algherese dell'Anpi, con "Alghero antifascista" ed il "Coordinamento algherese antifascista" aderisce all'iniziativa promossa a livello nazionale per sabato 2 febbraio. L'appuntamento è in Piazza Municipio, dalle 15.30 alle 17.00, per dimostrare, con una resistenza pacifica, «la propria contrarietà alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerre, fame e povertà; di chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione; di chi istiga all'odio e alla xenofobia, dimenticando gli storici valori di accoglienza, convivenza civile e solidarietà che sono anche doveri inderogabili sanciti dalla nostra Costituzione».