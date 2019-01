Condividi | P.P. 17:29 Michele Solinas: Solo 13milioni per lo scalo algherese contro i 90 per Olbia e i 50 per Cagliari. Dopo quanto capitato negli ultimi anni, ed è sotto gli occhi di tutti, non potevamo certo aspettarci qualcosa di diverso «Per Alghero l’ennesima umiliazione»



ALGHERO - «Solo 13milioni per lo scalo algherese contro i 90 per Olbia e i 50 per Cagliari. Dopo quanto capitato negli ultimi anni, ed è sotto gli occhi di tutti, non potevamo certo aspettarci qualcosa di diverso». La denuncia arriva dal coordinatore territoriale dei Riformatori sardi, Michele Solinas.



«Continua inesorabile l’emarginazione del nord ovest della Sardegna, di già perpetrata dalla classe politica di Centrosinistra. Non si comprende il perché di una tale ripartizione dei fondi, o forse sì».



«Certamente il pensiero che vi sia una volontà di smobilitazione dei principali asset del nord ovest corre sempre più nella nostra mente. Compito della prossima Maggioranza regionale e dei rappresentanti del nostro territorio sarà quello di sventare i tentativi di riduzione dello scalo e avviarne il rilancio affinché possa tornare ad essere protagonista delle politiche turistiche e di sviluppo del nord ovest» conclude Solinas, candidato alle prossime elezioni regionali di febbraio nella circoscrizione di Sassari.