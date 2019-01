Condividi | Red 15:06 Gli incontri sono stati distribuiti su cinque giornate per complessive diciotto ore (dieci di teoria ed otto di pratica), e sono stati tenuti dal medico veterinario comportamentalista Stefania Uccheddu, dal medico veterinario dell´Ats Antonello Rassu e dall´istruttore cinofilo Sabrina Porcu Patentino per cani: attestati ad Alghero



È la prima volta che ad Alghero si organizza un percorso formativo come questo: costituisce l'avvio di una serie di attività che mirano a migliorare la qualità della convivenza tra abitanti ed animali da affezione (in particolare cani e gatti), a ridurre quanto più possibile i fenomeni di abbandono ed i ricoveri presso le strutture convenzionate, incrementando nel contempo il numero delle adozioni, a tutto vantaggio delle casse comunali. Alla fine del corso, l'assessore comunale dell'Ambiente Raniero Selva ha proceduta alla consegna degli attestati a Morena Bentivoglio, Salvatore Langella, Miriam Dieghi, Laura Irranca, Antonio Meloni, Silvia Moretti, Emanuela Scognamillo, e Valentina Ledda. L'intento dell'Amministrazione è quello di ripetere durante il 2019 la positiva esperienza con almeno altri tre percorsi. Commenti ALGHERO - Si è concluso venerdì il percorso formativo riservato ai proprietari e futuri proprietari di cani. È una delle azioni previste dal Ministero della Salute per rendere maggiormente consapevoli i cittadini del che cosa significhi possedere un cane, anche con l'intento di incidere sul fenomeno dell'abbandono e, quindi, sul randagismo, imparando ad interagire con gli animali propri e con quelli che si incontrano per strada.Il percorso è stato organizzato dal Comune di Alghero, Settore III-Sviluppo Sostenibile, diretto da Luca Canessa, e dall'Ats Sardegna-Assl di Sassari. Gli incontri sono stati distribuiti su cinque giornate per complessive diciotto ore (dieci di teoria ed otto di pratica), e sono stati tenuti dal medico veterinario comportamentalista Stefania Uccheddu, dal medico veterinario dell'Ats Antonello Rassu e dall'istruttore cinofilo Sabrina Porcu.È la prima volta che ad Alghero si organizza un percorso formativo come questo: costituisce l'avvio di una serie di attività che mirano a migliorare la qualità della convivenza tra abitanti ed animali da affezione (in particolare cani e gatti), a ridurre quanto più possibile i fenomeni di abbandono ed i ricoveri presso le strutture convenzionate, incrementando nel contempo il numero delle adozioni, a tutto vantaggio delle casse comunali. Alla fine del corso, l'assessore comunale dell'Ambiente Raniero Selva ha proceduta alla consegna degli attestati a Morena Bentivoglio, Salvatore Langella, Miriam Dieghi, Laura Irranca, Antonio Meloni, Silvia Moretti, Emanuela Scognamillo, e Valentina Ledda. L'intento dell'Amministrazione è quello di ripetere durante il 2019 la positiva esperienza con almeno altri tre percorsi.