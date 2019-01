Condividi | Red 14:30 Luca Franchi, il nuovo dirigente della Questura di Sassari arrivato dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, accompagnato dalla dirigente del Commissariato di Alghero Claudia Maria Gallo, è stato ricevuto a Porta Terra dal sindaco di Alghero Mario Bruno incontra il nuovo capo della Digos



ALGHERO - Luca Franchi nuovo dirigente della Digos della Questura di Sassari arriva da Roma, dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Accompagnato dalla dirigente del Commissariato di Alghero Claudia Maria Gallo, è stato ricevuto a Porta Terra dal sindaco di Alghero Mario Bruno, per un saluto di benvenuto che ha toccato i temi della sicurezza, della prevenzione e delle attività di promozione della legalità che si stanno portando avanti di concerto con la Prefettura. Dalla necessità di una maggiore presenza di animatori di prossimità nelle strade e nei quartieri, al controllo delle Forze dell'ordine sul territorio, i temi sono stati ampiamente condivisi con l'impegno di intensificare gli sforzi, seppure in presenza di dati che non mostrano una vera emergenza sicurezza ad Alghero.