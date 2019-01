Condividi | Red 10:09 Venerdì sera, Gianni Caria sarà ospite della Libreria Cyrano per presentare,accompagnato da Elias Vacca, il suo nuovo romanzo, intenso dramma a due voci appena pubblicato da Bibliotheka Edizioni Ad Alghero, il Presidente addormentato



ALGHERO - Venerdì 1 febbraio, alle 19, Gianni Caria sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero per presentare,accompagnato da Elias Vacca, il suo nuovo romanzo “Il Presidente addormentato”, intenso dramma a due voci appena pubblicato da Bibliotheka Edizioni. Anita Bertoli, prima donna nella storia d’Italia a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica, è colta da un malore nel suo studio al Quirinale.



Costretta all’immobilità in un ospedale, è comunque cosciente e può abbandonarsi a ricordi e pensieri che vagano dal rapporto contrastato con i genitori alla sua relazione con un collaboratore del padre, fino alla sua coraggiosa avventura nel mondo della politica. Sul Presidente addormentato vigila un giovane corazziere, che controlla chi lo viene a visitare e riflette anch’egli sul senso della sua missione. Sullo sfondo, un Paese caduto nella paralisi ed incapace di uscire dallo stallo istituzionale. Un romanzo sulla gloria pubblica e sulla miseria privata, sulla passione politica che rende tutto immobile se non si alimenta.



Il 59enne magistrato sassarese Caria è attualmente procuratore della Repubblica di Sassari. Il suo primo romanzo, "La badante di Bucarest", ha vinto il "Premio Giovani lettori-Memorial Gaia di Manici Proietti 2013" a Perugia.