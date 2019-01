Condividi | Red 23:19 Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Sanluri e di Iglesias hanno individuato due persone che hanno usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico universitario Borse di studio: due studenti nei guai



IGLESIAS - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Sanluri e di Iglesias hanno individuato due persone che hanno usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico universitario. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire delle prestazioni sociali agevolate in materia di borse di studio universitarie erogate dall’Ersu per l’anno accademico 2016/2017, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.



Le attività ispettive hanno permesso di accertare che i due versavano in una situazione economica per cui non erano previste le concessioni delle prestazioni sociali usufruite, rientrando in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti. A Villacidro, uno studente che aveva indebitamente beneficiato di una borsa di studio di 1.900euro è stato segnalato, per il recupero delle somme percepite, all’ente universitario erogatore della provvidenza pubblica.



Analoga attività è stata svolta nei confronti di un residente a San Giovanni Suergiu, cui i militari hanno accertato di aver beneficiato, senza averne diritto, di una borsa di studio di quasi 1.150euro. Inoltre, ad entrambi sono state irrogate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 5mila euro. Commenti IGLESIAS - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Sanluri e di Iglesias hanno individuato due persone che hanno usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico universitario. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire delle prestazioni sociali agevolate in materia di borse di studio universitarie erogate dall’Ersu per l’anno accademico 2016/2017, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.Le attività ispettive hanno permesso di accertare che i due versavano in una situazione economica per cui non erano previste le concessioni delle prestazioni sociali usufruite, rientrando in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti. A Villacidro, uno studente che aveva indebitamente beneficiato di una borsa di studio di 1.900euro è stato segnalato, per il recupero delle somme percepite, all’ente universitario erogatore della provvidenza pubblica.Analoga attività è stata svolta nei confronti di un residente a San Giovanni Suergiu, cui i militari hanno accertato di aver beneficiato, senza averne diritto, di una borsa di studio di quasi 1.150euro. Inoltre, ad entrambi sono state irrogate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 5mila euro.