Condividi | M.P. 19:04 Prenderanno il via nel mese di febbraio a seguito dell´affiliazione con la Fpi le attività della neonata Asd Se.Sa. Boxing group Porto Torres. Una nuova realtà sportiva, quella di via Alessandro Manzoni 1D la tradizione pugilistica portotorrese Sesa Boxing group: nuova palestra a Porto Torres



PORTO TORRES - Prenderanno il via nel mese di febbraio, a seguito della affiliazione alla Federazione pugilistica italiana, le attività della neonata Asd Se.Sa. Boxing group Porto Torres. Una nuova realtà sportiva, quella di via Alessandro Manzoni 1D, che punta a proseguire ed esaltare

la tradizione pugilistica portotorrese. L'iniziativa nasce dalla volontà di Antonello e Pietro che vantano una esperienza decennale, prima come atleti e poi come preparatori, e di un gruppo di amici appassionati di boxe.



Sono molteplici gli obiettivi: innanzitutto quello di coinvolgere i concittadini più giovani in uno sport che ha come principi quello della lealtà, della dedizione e della disciplina, valori fondamentali

nella società odierna ed essenziali per la formazione personale, inoltre negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede il pugilato amatoriale, una disciplina che non è riservata ad atleti professionisti ma si rivolge ad un pubblico più ampio maschile e femminile, di tutte le età che ha a cuore la salute fisica e la forma, con una boxe a contatto controllato con allenamenti ad alta intensità.



Questi i corsi a disposizione in diverse fasce orarie: Boxe agonistica, laboratori baby Boxe per bimbi dai 5 ai 10 anni, Boxe giovanile per ragazzi dai 10 ai 14 anni, prepugilistica amatoriale e allenamento funzionale per sport da combattimento. Per quanto riguarda la capacità di sfornare campioni di certo in città non mancano validi precedenti,

è proprio lungo questo solco che si svolgerà l'attività della A.S.D. SE.SA. Boxing group. Tradizione si, ma rivista in chiave moderna e resa sempre fresca ed interessante grazie al continuo aggiornamento delle metodologie di allenamento e formazione.



«La costituzione della Asd è stata resa possibile in primo luogo - ci tengono a precisare i soci fondatori - grazie e soprattutto ad diverse realtà lavorative cittadine che hanno messo a disposizione non soltanto il loro appoggio economico, ma anche e soprattutto hanno dato manforte in modo attivo, mettendo e mettendosi a disposizione forza lavoro e logistica». Commenti PORTO TORRES - Prenderanno il via nel mese di febbraio, a seguito della affiliazione alla Federazione pugilistica italiana, le attività della neonata Asd Se.Sa. Boxing group Porto Torres. Una nuova realtà sportiva, quella di via Alessandro Manzoni 1D, che punta a proseguire ed esaltarela tradizione pugilistica portotorrese. L'iniziativa nasce dalla volontà di Antonello e Pietro che vantano una esperienza decennale, prima come atleti e poi come preparatori, e di un gruppo di amici appassionati di boxe.Sono molteplici gli obiettivi: innanzitutto quello di coinvolgere i concittadini più giovani in uno sport che ha come principi quello della lealtà, della dedizione e della disciplina, valori fondamentalinella società odierna ed essenziali per la formazione personale, inoltre negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede il pugilato amatoriale, una disciplina che non è riservata ad atleti professionisti ma si rivolge ad un pubblico più ampio maschile e femminile, di tutte le età che ha a cuore la salute fisica e la forma, con una boxe a contatto controllato con allenamenti ad alta intensità.Questi i corsi a disposizione in diverse fasce orarie: Boxe agonistica, laboratori baby Boxe per bimbi dai 5 ai 10 anni, Boxe giovanile per ragazzi dai 10 ai 14 anni, prepugilistica amatoriale e allenamento funzionale per sport da combattimento. Per quanto riguarda la capacità di sfornare campioni di certo in città non mancano validi precedenti,è proprio lungo questo solco che si svolgerà l'attività della A.S.D. SE.SA. Boxing group. Tradizione si, ma rivista in chiave moderna e resa sempre fresca ed interessante grazie al continuo aggiornamento delle metodologie di allenamento e formazione.«La costituzione della Asd è stata resa possibile in primo luogo - ci tengono a precisare i soci fondatori - grazie e soprattutto ad diverse realtà lavorative cittadine che hanno messo a disposizione non soltanto il loro appoggio economico, ma anche e soprattutto hanno dato manforte in modo attivo, mettendo e mettendosi a disposizione forza lavoro e logistica».