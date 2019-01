Condividi | A.S. 17:06 Pubblicata l´indagine preelettorale Swg per La Nuova Sardegna: il candidato di centrodestra al 33-37 per cento, il sindaco di Cagliari al 29-33 per cento, Desogus (M5S) terzo. Forza Italia a picco Swg: Solinas in calo, cresce Zedda



CAGLIARI - La tendenza è ormai un dato: il Centrodestra dimostra di avere le liste avanti a tutti, ma il candidato alla carica di Governatore va a picco in quasi tutti i territori, dimostrando di non trovare l'appeal degli elettori. Esattamente l'opposto di quello che succede con massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari trova consensi in crescita su tutte le province da nord a sud. E dimostra di aver guadagnato diversi punti percentuali rispetto alle intenzioni di voto del mese di ottobre 2018.



E' questo il quadro dell'indagine preelettorale di Swg per La Nuova Sardegna, oggi in edicola. Zedda recupera su Solinas e stacca anche il candidato governatore dei 5 Stelle Francesco Desogus, in calo sui consensi. Gli altri restano a distanze siderali, tagliati di fatto fuori dalla possibilità di vincere.



