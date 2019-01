Condividi | Red 8:06 Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è tornata lunedì in palestra: questa sera, i biancoblu affronteranno l´Openjobmetis Varese nella seconda sfida consecutiva all´Enerxenia Arena, valida per il Game 5 del secondo turno di Fiba Europe cup Dinamo: rivincita con Varese



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è tornata lunedì in palestra. Oggi (mercoledì), alle 20.30, i biancoblu affronteranno l'Openjobmetis Varese nella seconda sfida consecutiva all'Enerxenia Arena, valida per il Game 5 del secondo turno di Fiba Europe cup.



«Quella che ci attende è una partita dal valore relativo, che servirà soprattutto per inserire i nuovi arrivati - spiega coach Vincenzo Esposito - e provare assetti diversi viste le importanti assenze di questo periodo». A poco più di quarantotto ore, Sassari e Varese disputeranno la seconda sfida consecutiva, nel remake del posticipo di campionato Lba disputato domenica sera e che ha visto la vittoria della compagine lombarda.



«Dovremo essere bravi a scendere in campo con la mentalità che deve contraddistinguerci sempre - aggiunge il tecnico biancoblu - A prescindere che si tratti di precampionato, campionato, amichevole o coppa dobbiamo calcare il parquet con la volontà di vincere e dare tutto». Il tecnico casertano chiama a raccolta i suoi: «Mi aspetto risposte importanti, soprattutto dai giocatori meno utilizzati in campionato, per capire quanto possano darci quando chiamati in causa».



