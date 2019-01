Condividi | Red 20:16 Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Orani sono intervenuti nelle vicinanze di Orani dove, a circa un chilometro dal paese, probabilmente causa degli eventi meteorici delle ultime ore, si era verificata la frana di alcuni massi rocciosi da un costone laterale alla sede stradale Orani: frana sulla strada



ORANI - Nella tarda serata di ieri (lunedì), i Carabinieri della Stazione di Orani sono intervenuti nelle vicinanze di Orani dove, a circa un chilometro dal paese, probabilmente causa degli eventi meteorici delle ultime ore, si era verificata la frana di alcuni massi rocciosi da un costone laterale alla sede stradale. Per la messa in sicurezza, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro e personale del Comune di Orani, che hanno provveduto a transennare e segnalare il tratto stradale interessato dai detriti in attesa di un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti. Non si sono verificati danni a persone o cose.