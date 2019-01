Condividi | Red 18:13 Nelle prime ore di questa mattina, lungo la “bretella Monte Gonare”, in direzione Orani, a circa 1,5chilometri dal paese, si è registrato un incidente in cui è rimasta coinvolta una Ford Focus C-Max Ghiaccio a Nuoro: auto si ribalta



ORANI - Nelle prime ore di questa mattina (martedì), lungo la "bretella Monte Gonare", in direzione Orani, a circa 1,5chilometri dal paese, si è registrato un incidente in cui è rimasta coinvolta una Ford Focus C-Max. Il veicolo, presumibilmente a causa del manto stradale ghiacciato , ha perso aderenza, è uscito di strada ribaltandosi e finendo la corsa sulla banchina nel lato opposto della carreggiata. Il conducente, un 50enne di Nuoro, è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. Dalle prime notizie, non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Orani per stabilire le cause dell'incidente e per gestire la viabilità.