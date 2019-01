Condividi | S.O. 10:39 «Non abbassare mai la guardia». Così il sindaco di Alghero, Mario Bruno, all´indomani degli atti vandalici che hanno interessato la città. Nessuna emergenza ma c´è l´esigenza di maggiore controlli «Animatori di prossimità per i giovani»



ALGHERO - «Gli ultimi atti di vandalismo e l'incendio notturno di un'auto impongono attenti controlli e spingono a non abbassare mai la guardia. Anche nei giorni scorsi in prefettura abbiamo discusso a lungo, su invito del Prefetto, circa la necessità di una maggiore presenza di animatori di prossimità nelle nostre strade e nei nostri quartieri, del controllo delle forze dell’ordine sul territorio e di un maggior coordinamento fra tutti».



Così il sindaco di Alghero all'indomani degli atti vandalici che hanno interessato la città. «Allo studio un progetto coordinato rivolto proprio ai più giovani della città e alle loro famiglie. Se è vero che non ci sono episodi tali da sollevare una vera emergenza sicurezza, come è emerso dall'analisi attenta dei dati sul territorio urbano, altrettanto vero è che probabilmente dobbiamo intensificare il presidio della città».



«Non solo con le telecamere ormai posizionate in tutti i quartieri, ma soprattutto con maggiori controlli diretti ed opere di prevenzione della criminalità che partano dalla promozione della legalità. Un impegno che spetta a tutti, iniziando da chi ha responsabilità nell'educazione delle generazioni più giovani» conclude il sindaco di Alghero, Mario Bruno.