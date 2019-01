Condividi | Red 10:46 Nel campionato Open Uisp, la prima squadra è attesa dal derby contro l´Olmedo, mentre la Lab sarà di scena a Sassari nell’immediato match di ritorno contro i Masters Basket: si conclude il difficile gennaio delle Gabetti



ALGHERO - Con la settimana appena iniziata, va a chiudersi l’ostico gennaio della formazioni targate Gabetti nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile. Le due squadre di patron Giancarlo Salteri, hanno avuto un andamento decisamente differente. La prima squadra ha messo a segno due importanti vittorie e cercherà la terza nel recupero contro l’Accademia Olmedo, mentre la Gabetti Lab ha centrato si la prima vittoria della sua storia, ma ha subito anche diverse sconfitte, nonostante la consapevolezza di un progetto che si sta avviando e che cresce ad ogni partita.



È chiaro che il girone di ritorno sarà fondamentale per entrambe le squadre. I rossi di Mauro Cabras dovranno focalizzare i loro obiettivi ed arrivare alla seconda fase del campionato con la piena padronanza delle proprie capacità; mentre i ragazzi di coach Giglio dovranno raccogliere i frutti del proprio lavoro, cercando i risultati sul campo oltre che buone prove collettive ed individuali.



