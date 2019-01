Condividi | M.P. 22:10 Un enorme buca si trova proprio al centro del marciapiede di viale delle Vigne a pochi metri da via Kennedy dove rischiano di cadere i passanti, un vero pericolo per gli anziani e ipovedenti Porto Torres: marciapiedi trappola in viale delle Vigne



PORTO TORRES - Sfida ad ostacoli anche sui marciapiedi, un altro “buco” nel decoro urbano che accompagna le strade dissestate della città. Un enorme buca si trova proprio al centro del marciapiede di viale delle Vigne a pochi metri da via Kennedy dove rischiano di cadere i passanti, un vero pericolo per gli anziani e ipovedenti che nei giorni scorsi hanno avuto a che fare l’enorme trappola.



A lamentarsi sono proprio loro che denunciano il mancato intervento dell’amministrazione comunale nonostante le segnalazioni fatte da tempo. La pavimentazione è saltata aprendo pericolose incrinature a causa della superficie gonfiata dall’acqua che ha sollevato il cemento creando delle crepe. Commenti PORTO TORRES - Sfida ad ostacoli anche sui marciapiedi, un altro “buco” nel decoro urbano che accompagna le strade dissestate della città. Un enorme buca si trova proprio al centro del marciapiede di viale delle Vigne a pochi metri da via Kennedy dove rischiano di cadere i passanti, un vero pericolo per gli anziani e ipovedenti che nei giorni scorsi hanno avuto a che fare l’enorme trappola.A lamentarsi sono proprio loro che denunciano il mancato intervento dell’amministrazione comunale nonostante le segnalazioni fatte da tempo. La pavimentazione è saltata aprendo pericolose incrinature a causa della superficie gonfiata dall’acqua che ha sollevato il cemento creando delle crepe.