Condividi | Red 22:14 Nella terza giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile, la compagine algherese ha regolato per 3-0 la Maresport di Castelsardo Volley: vittoria in casa per la WebProject Sottorete



ALGHERO - Nella terza giornata del campionato di Prima divisione di pallavolo maschile, fila tutto liscio per la WebProject Sottorete Alghero. Infatti, la “Sacripante” corazzata catalana liquida agevolmente in tre set la Maresport di Castelsardo con parziali che la dicono tutta sull'effettivo divario tecnico delle due formazioni: 25-9, 25-11 e 25-13.



Punteggi che risultano ancor più pesanti, se si pensa che in campo son stati schierati come titolari, grazie al “televoto” interno, tre promettenti giovani locali: il palleggiatore Lorenzo Zazzu, lo schiacciatore Nicola Romano ed il centrale Alessio Bini. “I tre moschettieri”, come sono stati simpaticamente ribattezzati dai più esperti, si mettono subito in mostra di fronte al proprio pubblico, evidenziano i progressi ottenuti in questi primi mesi di lavoro della stagione. Il prossimo impegno per gli algheresi è previsto per sabato 3 febbraio, alle 18, a Sassari, contro la Punto volley.



