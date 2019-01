Condividi | Red 19:24 Domani sera, Su Palattu´e sa Iscola ospiterà un incontro-dibattito con il candidato presidente regionale Andrea Murgia ed i candidati del movimento per la Circoscrizione di Sassari Elezioni regionali: AutodetermiNatzione a Villanova



VILLANOVA MONTELEONE – Si intensificano gli appuntamenti pubblici di partiti e candidati in vista delle Elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio. Domani, martedì 29 gennaio, a Villanova Monteleone, si terrà un incontro-dibattito con il candidato presidente della Regione autonoma della Sardegna Andrea Murgia ed i candidati di Autodeterminatzione per la Circoscrizione di Sassari di. Si comincia alle 18.30, nelle sale di Su Palattu'e sa Iscola.



