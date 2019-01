Condividi | Red 17:08 Domani pomeriggio, la docente di storia e filosofia Laura Viglietto spiegherà “L´etica del dovere e della responsabilità di Kant: antidoto ad ogni futura discriminazione”, mentre Gian Luigi Pirovano parlerà di “Emergency, il Terzo mondo e la psicologia” Doppio appuntamento con l´Ute di Alghero



ALGHERO – Proseguono gli incontri organizzati dall'Università delle tre età di Alghero. Domani, martedì 29 gennaio, la docente di storia e filosofia Laura Viglietto proporrà la conferenza intitolata “L'etica del dovere e della responsabilità di Kant: antidoto ad ogni futura discriminazione”.



Giovedì 31, invece, Gian Luigi Pirovano parlerà di "Emergency, il Terzo mondo e la psicologia". Entrambi gli appuntamenti sono in programma alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario di Via Sassari 179.