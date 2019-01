Condividi | Red 16:06 Da sabato, bambini e genitori nelle attività di laboratorio, riprendono i corsi nel Nido d´infanzia di Alghero, tra creatività e gioco Nuovi laboratori nel Nido d´infanzia



ALGHERO - Riprenderanno, nei locali del Nido d’infanzia comunale di Alghero, i laboratori di creatività, scoperta e gioco, rivolti a bambini e genitori, coordinati da Annalisa Masala, esperta in metodologia e progettazione di laboratori didattici secondo il “Metodo Munari”. L’iniziativa, completamente gratuita, è offerta dal raggruppamento temporaneo di imprese, che gestisce il Nido d’infanzia comunale: le Cooperative sociali “Nuove Idee” di Tula ed “Orsa” di Bergamo, Consorzio network etico di Cagliari, in collaborazione con il Settore VI per l’infanzia e per i giovani, Comune di Alghero.



I destinatari del Centro per bambini e genitori sono i nuclei familiari con bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni e figure adulte di accompagnamento. Le attività di laboratorio avranno inizio, sabato 2 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30.



