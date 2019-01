Condividi | M.P. 13:44 Sono iniziati i lavori per il ripristino di alcuni impianti nelle vie in cui sono stati riscontrati malfunzionamenti o assenza dei pali della luce rimossi in quanto obsoleti, e quindi non sicuri Porto Torres, illuminazione pubblica: via al ripristino impianti



PORTO TORRES - Sono iniziati i lavori per il ripristino di alcuni impianti nelle vie in cui sono stati riscontrati malfunzionamenti o assenza dei pali della luce rimossi in quanto obsoleti, e quindi non sicuri per l'incolumità delle persone. Diversi corpi luminosi saranno installati o sottoposti a manutenzione.



«In seguito a diversi sopralluoghi e alle segnalazioni ricevute è stato verificato dai tecnici lo stato dell'impianto di illuminazione in diverse zone della città. In alcune vie – sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – è stato riscontrato un malfunzionamento di alcuni pali, in altre la mancanza perché le strutture erano state rimosse per motivi di sicurezza. Per questo abbiamo richiesto di programmarne il ripristino». I lavori che sono appena cominciati prevedono interventi in via Fattori, via del Melo, viale della Libertà, via Romagnosi, nei pressi delle poste di via Emilia, viale della Libertà angolo via della Rinascita, viale della Libertà nei pressi del piazzale Conad e via Galvani angolo via Kennedy.



«Ricordiamo ai cittadini che i malfunzionamenti possono essere segnalati all'amministrazione comunale tramite le informazioni presenti nella sezione “Segnalazioni” del sito web del Comune», aggiunge Derudas. Nella sezione sono riportati i contatti delle due aziende che gestiscono gli impianti, Engie (tel. 800 123573) ed Enel Sole (tel. 800 901050), con l’elenco delle vie coperte rispettivamente dalle società. I servizi sono a disposizione dei cittadini che possono provvedere a segnalare anomalie, accelerando così il processo degli interventi. «In questo modo – conclude l'Assessore – potranno essere più puntuali le attività di manutenzione svolte dai gestori». Commenti PORTO TORRES - Sono iniziati i lavori per il ripristino di alcuni impianti nelle vie in cui sono stati riscontrati malfunzionamenti o assenza dei pali della luce rimossi in quanto obsoleti, e quindi non sicuri per l'incolumità delle persone. Diversi corpi luminosi saranno installati o sottoposti a manutenzione.«In seguito a diversi sopralluoghi e alle segnalazioni ricevute è stato verificato dai tecnici lo stato dell'impianto di illuminazione in diverse zone della città. In alcune vie – sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – è stato riscontrato un malfunzionamento di alcuni pali, in altre la mancanza perché le strutture erano state rimosse per motivi di sicurezza. Per questo abbiamo richiesto di programmarne il ripristino». I lavori che sono appena cominciati prevedono interventi in via Fattori, via del Melo, viale della Libertà, via Romagnosi, nei pressi delle poste di via Emilia, viale della Libertà angolo via della Rinascita, viale della Libertà nei pressi del piazzale Conad e via Galvani angolo via Kennedy.«Ricordiamo ai cittadini che i malfunzionamenti possono essere segnalati all'amministrazione comunale tramite le informazioni presenti nella sezione “Segnalazioni” del sito web del Comune», aggiunge Derudas. Nella sezione sono riportati i contatti delle due aziende che gestiscono gli impianti, Engie (tel. 800 123573) ed Enel Sole (tel. 800 901050), con l’elenco delle vie coperte rispettivamente dalle società. I servizi sono a disposizione dei cittadini che possono provvedere a segnalare anomalie, accelerando così il processo degli interventi. «In questo modo – conclude l'Assessore – potranno essere più puntuali le attività di manutenzione svolte dai gestori».