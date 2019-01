Condividi | S.O. 9:04 Incendio, di probabile matrice dolosa, nella notte tra domenica e lunedì nel popoloso quartiere di Alghero. Sul posto i vigili del fuoco di stanza in via Napoli Peogeot in fiamme alla Pivarada



ALGHERO - Peogeot 206 a fuoco nella via Bernini, nel popoloso quartiere della Pivarada ad Alghero. Il fatto è avvenuto questa notte, poco prima dell'una, e secondo le prime indiscrezioni sarebbe opera di qualche balordo, stante la probabile matrice dolosa.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni abitanti della zona preoccupati dal fumo denso e acre sprigionato dalle fiamme. Arrivati sul posto, i pompieri hanno domato l'incendio è messo in sicurezza la zona.



Non si tratta di un episodio isolato. Nello stesso quartiere infatti, la notte di Capodanno, era andato a fuoco un fuoristrada Land Rover Freelender regolarmente parcheggiato a lato del marciapiede. Anche in quel caso gli agenti di pubblica sicurezza avevano avviato le indagini nel tentativo di risalire ai malviventi.



