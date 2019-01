Condividi | Red 0:24 La compagine biancoblu cede 84-73 contro l´Openjobmetis Varese nel match disputato sul parquet di Masnago e valido come posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato Lba Basket: sconfitta in trasferta per la Dinamo



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cede 84-73 contro l'Openjobmetis Varese nel match disputato sul parquet di Masnago e valido come posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato Lba. Le due compagini si ritroveranno avversarie martedì 29 gennaio, per la Fiba Europe cup.



Coach Esposito manda in campo McGee, Carter, Gentile, Thomas e Cooley, Varese risponde con Archie, Avramovic, Scrubb, Cain e Moore. I padroni di casa aprono le danze con Avramovic e Scrubb, Thomas mette i primi punti a referto per i sassaresi con Cooley. Varese trova il primo allungo con Avramovic e Cain, Sassari risponde con Carter e Gentile: Cooley riporta i suoi ad un possesso di distanza. La reazione lombarda vale un break da 7-2m che chiude la prima frazione 21-14. Due bombe di Tambone portano il vantaggio di Varese in doppia cifra, Polonara sblocca i biancoblu dalla lunga distanza con Carter. Cooley domina nel pitturato, diventa un rebus per la difesa biancorossa ed accorcia le distanze. Carter e Gentile riportano il Banco a -1, ma un parziale di 12punti dell’Openjobmetis chiude il primo tempo 46-33.



Al rientro dall'intervallo lungo, i padroni di casa continuano la loro corsa ed allungano il break fino al 16-0. Cooley e Gentile suonano la carica e provano a ricucire. Thomas e Spissu si uniscono alla causa, ma Varese resta in controllo e dopo 30’ è avanti di 15 (70-55). In avvio dell’ultimo quarto, i ragazzi di Vincenzo Esposito si riportano a -10 con un canestro di Thomas. Ma, complice un tecnico sanzionato alla panchina isolana, i padroni di casa si riportano avanti con Moore, Archie ed Avramovic. Thomas e McGee conducono l’ultimo tentativo di rimonta, canestro and one di Carter per il -10. Varese però chiude la partita con un break della coppia Avramovic-Cain.



OPENJOBMETIS VARESE-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 84-73:

OPENJOBMETIS VARESE: Archie 4, Avramovic 23, Gatto, Iannuzzi, Natali 5, Salumu 6, Scrubb 9, Verri, Tambone 14, Cain 12, Moore 11. Coach Attilio Caja.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 7, McGee 8, Carter 16, Devecchi, Magro 2, Pierre, Gentile 13, Thomas 12, Polonara 3, Diop, Cooley 12. Coach Vincenzo Esposito.

