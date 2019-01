Condividi | Red 12:06 Il Comitato Zonale Nurra ha allestito un calendario di incontri con gli algheresi candidati alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Mercoledì sera, spazio ad Alessandra Erbì (Fortza Paris) Candidati in Nurra: calendario incontri



ALGHERO - Il Comitato zonale Nurra ha allestito un calendario degli incontri con gli algheresi candidati alle elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Ha aperto gli incontri, sabato, il leghista Michele Pais.



Mercoledì 30 gennaio, spazio ad Alessandra Erbì (Fortza Paris), che sarà seguita, venerdì 1 febbraio, da Natacha Lampis (AutodetermiNatzione), mercoledì 6 da Umberto Borlotti (Sardi liberi), venerdì 8 da Alba Cardi (Partito democratico), mercoledì 13 da Marco Tedde (Forza Italia), venerdì 15 da Giusy Piccone (Campo progressista), mercoledì 20 da Nadia De Santis (Movimento 5 stelle) e venerdì 22 da Alberto Zanetti (Riformatori sardi).



Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 18.30 e si terranno nella biblioteca di Santa Maria la Palma. Possibile che, a questo calendario, si aggiungano date e nuovi incontri con altri candidati locali. «Invitiamo i cittadini a partecipare per discutere del programma elettorale proposto, con particolare riferimento ai temi riguardanti l'agro e le sue molteplici problematiche di sviluppo economico e sociale» l'invito degli organizzatori.