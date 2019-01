Condividi | Red 23:22 Domani mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna parteciperà alla presentazione del progetto vincitore per la riqualificazione del nuovo polo scolastico. Con lui, il sindaco di Antonello Demelas, il dirigente scolastico Luca Tedde, gli alunni, gli insegnanti ed i progettisti Iscol@: Pigliaru a Samugheo



SAMUGHEO - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru domani, lunedì 28 gennaio, sarà a Samugheo per la presentazione del progetto vincitore per la riqualificazione del nuovo polo scolastico, inserito nell’Asse 1 di “Iscol@” (Scuole del Nuovo Millennio). Alle 10.30, è prevista la visita alla scuola media in Via Brigata Sassari.



Alle 11, al Museo unico dell’arte tessile, in Via Bologna, verrà presentato il progetto della nuova scuola. Oltre a Pigliaru, interverranno il sindaco di Samugheo Antonello Demelas, il dirigente scolastico Luca Tedde, gli alunni, gli insegnanti ed i progettisti.



