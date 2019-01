Condividi | S.O. 17:45 Verde pubblico, decoro urbano, manutenzioni, viabilità rurale e toponomastica. Queste le deleghe che il sindaco Mario Bruno assegnerà lunedì a Mario Nonne, infaticabile animatore della vita sociale ed economica delle borgate Alghero: Nonne assessore, Barbieri consigliere



ALGHERO - E' Mario Nonne, già Consigliere comunale dal 2014, il sesto assessore della Giunta comunale di Alghero. La firma delle deleghe è prevista per la giornata di lunedì, al termine della seduta consiliare in programma in Via Columbano.



Verde pubblico, decoro urbano, manutenzioni, viabilità rurale e toponomastica. Queste le deleghe che il sindaco Mario Bruno assegna a Mario Nonne. «Autorevole figura, unanimemente riconosciuta nel modo agricolo, infaticabile animatore della vita sociale ed economica delle borgate, al neo assessore il compito di proseguire con determinazione nel percorso di modernizzazione avviato con successo ad Alghero».



Al suo posto farà il suo ingresso sugli scranni dell'aula consiliare Roberto Barbieri. E' lui, infatti, il primo dei non eletti della lista più votata ad Alghero in occasione delle ultime elezioni amministrative.



