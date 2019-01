video Condividi | M.T. 16:56 Festa nelle piazze italiane per i 25 anni di Forza Italia. Oggi come allora, ha detto Silvio Berlusconi, c´è un pericolo: i Cinque stelle. «Per questo credo che l´appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi» «Nei 5 Stelle il peggio del Novecento»



CAGLIARI - L'Italia è il paese che amo. Con queste parole mi rivolsi agli italiani per salvare l'Italia da un grave pericolo, quello comunista. Oggi come allora, c'è un pericolo: i Cinque stelle. Per questo credo che l'appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi.



Così il leder di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel video-messaggio rilasciato in occasione dei 25 anni dalla nascita del partito. «Allora, nel '94, scesi in campo per evitare che il Paese cadesse nelle mani di una sinistra ancora comunista. Oggi quella sinistra non esiste più ma il mio senso di responsabilità mi induce ancora una volta a scendere in campo per le Europee, perché di nuovo il nostro Paese corre un pericolo molto grave. Il Movimento Cinque Stelle è certamente una forza politica moderna nell'uso degli strumenti di comunicazione ma vecchissima nelle idee, nei contenuti, nelle proposte. Nei loro programma e nei loro discorsi c'è il peggio del Novecento».



Per celebrare l'anniversario, il partito ha organizzato gazebo e incontri di piazza in tutta Italia. Nonostante il particolare momento storico, non troppo positivo per il movimento, sempre in discesa in tutti i sondaggi anche in Sardegna, successo di simpatizzanti e sostenitori in molti centri del Cagliaritano e dell'Oristanese, decisamente meno tra Sassari e Alghero.