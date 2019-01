Condividi | Red 18:16 Nei campionato Open Uisp di pallacanestro maschile, i ragazzi di Cabras vincono un derby duro contro la Nuova pallacanestro Alghero, mentre i Masters campioni in carica piegano la Lab di coach Giglio Basket: Gabetti in chiaroscuro



ALGHERO - Un derby duro. Così doveva essere e così è stato. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, i rossi (in bianco per l’occasione) guidati da coach Mauro Cabras portano a casa i due punti in una stracittadina ostica come da copione, con l’Npa, che fa valere la propria esperienza rimanendo in partita fino all’ultimo. 56-63 per la squadra di patron Salteri il risultato finale. Nella Gabetti, che è comunque riuscita a mantenersi avanti per tutto l’incontro, grande prova di Fois, autore di 19punti, seguito da Zanza con 9 e Dapello con 8; mentre nella Nuova pallacanestro Alghero spiccano Calvia e Corbia, autori rispettivamente di 16 e 15punti.



Lavoro extra anche per gli arbitri Cherchi e Bortolato. Infatti, i due fischietti hanno dovuto comminare un totale di tre tecnici durante la partita, con la squadra capitanata da Francesco Costantino (7 i punti per lui) che ha terminato l’incontro con quattro elementi fuori per aver raggiunto i 5falli. Nuova sconfitta invece per la Gabetti Lab. L’organizzazione dei Masters fa la differenza e la giovane formazione algherese deve soccombere per 53-76.



La squadra di coach Giglio paga sicuramente la non perfetta condizione di alcuni elementi e le troppe disattenzioni, anche se nel tratto centrale della gara riesce ad arginare gli avversari. A tenere a galla i rossi ci hanno pensato Battara con 15 e Norio con 12punti. I prossimi due incontri per le Gabetti saranno mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio: mercoledì, Lab di scena a Sennori per l'immediato ritorno con Masters, mentre giovedì la squadra di Cabras sarà impegnata al PalaManchia nell'incontro contro Olmedo.