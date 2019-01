Condividi | Red 17:06 Il XV algherese, reduce dalla sconfitta interna con il Perugia, si prepara ad affrontare l’impegno valido per l’11esima giornata del girone 3 della campionato di serie A. Domani, in anticipo alle 13.30, i ragazzi di coach Tino Paoletti sono attesi dalla trasferta campana Rugby: Amatori a Benevento



ALGHERO - La sconfitta in casa per mano del Perugia ha lasciato l'amaro in bocca all'Amatori Alghero. Un passo falso che è valso una posizione della classifica. Una sconfitta che chiama al pronto riscatto, anche se questa domenica sarà ancora una volta difficile. Giocare fuori casa lo è sempre, ma su alcuni campi ancora di più. Domani, domenica 27 gennaio, alle 13.30, con un’ora in anticipo rispetto le altre gare, si giocherà Ivpc Benevento–Amatori Alghero, valida per l'11esima giornata del girone 3 del campionato di serie A.



Una sfida difficile, ma avvincente, che mette di fronte due formazioni coriacee e con un gran voglia di riscatto e punti. La classifica dice che l’Alghero sta sopra, al quarto posto, con 29punti, mentre il Benevento è penultimo con 18. Nello scorso turno, i campani hanno subito una pesante sconfitta per mano del Prato Sesto, che li ha lasciati a 0 e segnato 64punti.



Da qui si capisce che giocare domani, sul campo beneventano, non sarà per niente facile. Ma si sa, ogni gara è a se e molto spesso oltre la classifica ed i punti, contano l’atteggiamento e la grinta. L’obiettivo del XV algherese è tornare a casa con dei punti prima della lunga pausa dei campionati (dopo il turno di domani, si riprenderà a giocare il 17 febbraio) per gli impegni degli azzurri nel VI Nazioni. Commenti ALGHERO - La sconfitta in casa per mano del Perugia ha lasciato l'amaro in bocca all'Amatori Alghero. Un passo falso che è valso una posizione della classifica. Una sconfitta che chiama al pronto riscatto, anche se questa domenica sarà ancora una volta difficile. Giocare fuori casa lo è sempre, ma su alcuni campi ancora di più. Domani, domenica 27 gennaio, alle 13.30, con un’ora in anticipo rispetto le altre gare, si giocherà Ivpc Benevento–Amatori Alghero, valida per l'11esima giornata del girone 3 del campionato di serie A.Una sfida difficile, ma avvincente, che mette di fronte due formazioni coriacee e con un gran voglia di riscatto e punti. La classifica dice che l’Alghero sta sopra, al quarto posto, con 29punti, mentre il Benevento è penultimo con 18. Nello scorso turno, i campani hanno subito una pesante sconfitta per mano del Prato Sesto, che li ha lasciati a 0 e segnato 64punti.Da qui si capisce che giocare domani, sul campo beneventano, non sarà per niente facile. Ma si sa, ogni gara è a se e molto spesso oltre la classifica ed i punti, contano l’atteggiamento e la grinta. L’obiettivo del XV algherese è tornare a casa con dei punti prima della lunga pausa dei campionati (dopo il turno di domani, si riprenderà a giocare il 17 febbraio) per gli impegni degli azzurri nel VI Nazioni.