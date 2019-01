Condividi | Red 12:02 I Carabinieri dei Comandi provinciali di Vercelli e Lucca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e due donne che a luglio ed agosto 2018 hanno perpetrato numerosi furti, in concorso tra loro, in negozi di Palau, Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione, Abbiadori, San Pantaleo e Porto San Paolo Furti in Costa Smeralda: 3 arresti



PORTO CERVO - Dopo gli arresti della scorsa estate per i furti ai danni dei turisti in Costa, i Carabinieri della Stazione di Porto Cervo e del Reparto Territoriale di Olbia hanno concluso una nuova indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ieri pomeriggio (venerdì) ha portato all’arresto di tre persone. I Carabinieri dei Comandi provinciali di Vercelli e Lucca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e due donne che a luglio ed agosto 2018 hanno perpetrato numerosi furti, in concorso tra loro, in negozi di Palau, Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione, Abbiadori, San Pantaleo e Porto San Paolo.



Le indagini, durate alcuni mesi, perché è stato necessario ricostruire i movimenti dei tre e collegarli con certezza ai furti consumati nei negozi della costa, sono state condotte con un lavoro di squadra portato a termine dalle Stazioni di Porto Cervo, Arzachena, Palau, Porto Rotondo, Golfo Aranci e Porto San Paolo, tutte coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. La banda era composta da un 38enne originario di Savona e due donne, una 47enne di Fidenza ed una 32enne di Lucca, tutti appartenenti ad una famiglia di nomadi, nullafacenti e con precedenti di Polizia che, una volta scelto l’obiettivo, entravano nel negozio da colpire ed iniziavano a distrarre l’inconsapevole commessa chiedendole di mostrare ad uno di loro diversi capi di abbigliamento, gadget vari, calzature o borse di valore, mentre gli altri approfittavano del momento di distrazione per sottrarre portafogli, denaro in contanti, bancomat, carte di credito o borse griffate.



Nel pomeriggio, grazie alla condivisione delle informazioni ed alla capillarità dei Reparti dell’Arma a livello nazionale, mettendo in atto diversi posti di controllo, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Sesia hanno arrestato l'uomo e portato nella Casa circondariale di Vercelli. A quel punto, i colleghi della Compagnia di Lucca, prima che fosse resa nota la notizia del primo arresto, hanno individuato e catturato le due donne in località Nozzano San Pietro e le hanno accompagnate rispettivamente nel carcere di Firenze ed agli arresti domiciliari. Ora, i tre dovranno rispondere dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito, tutti commessi in concorso tra loro, tra luglio ed agosto, ai danni di diversi negozi lungo le coste della Gallura. Commenti PORTO CERVO - Dopo gli arresti della scorsa estate per i furti ai danni dei turisti in Costa, i Carabinieri della Stazione di Porto Cervo e del Reparto Territoriale di Olbia hanno concluso una nuova indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ieri pomeriggio (venerdì) ha portato all’arresto di tre persone. I Carabinieri dei Comandi provinciali di Vercelli e Lucca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e due donne che a luglio ed agosto 2018 hanno perpetrato numerosi furti, in concorso tra loro, in negozi di Palau, Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione, Abbiadori, San Pantaleo e Porto San Paolo.Le indagini, durate alcuni mesi, perché è stato necessario ricostruire i movimenti dei tre e collegarli con certezza ai furti consumati nei negozi della costa, sono state condotte con un lavoro di squadra portato a termine dalle Stazioni di Porto Cervo, Arzachena, Palau, Porto Rotondo, Golfo Aranci e Porto San Paolo, tutte coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. La banda era composta da un 38enne originario di Savona e due donne, una 47enne di Fidenza ed una 32enne di Lucca, tutti appartenenti ad una famiglia di nomadi, nullafacenti e con precedenti di Polizia che, una volta scelto l’obiettivo, entravano nel negozio da colpire ed iniziavano a distrarre l’inconsapevole commessa chiedendole di mostrare ad uno di loro diversi capi di abbigliamento, gadget vari, calzature o borse di valore, mentre gli altri approfittavano del momento di distrazione per sottrarre portafogli, denaro in contanti, bancomat, carte di credito o borse griffate.Nel pomeriggio, grazie alla condivisione delle informazioni ed alla capillarità dei Reparti dell’Arma a livello nazionale, mettendo in atto diversi posti di controllo, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Sesia hanno arrestato l'uomo e portato nella Casa circondariale di Vercelli. A quel punto, i colleghi della Compagnia di Lucca, prima che fosse resa nota la notizia del primo arresto, hanno individuato e catturato le due donne in località Nozzano San Pietro e le hanno accompagnate rispettivamente nel carcere di Firenze ed agli arresti domiciliari. Ora, i tre dovranno rispondere dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito, tutti commessi in concorso tra loro, tra luglio ed agosto, ai danni di diversi negozi lungo le coste della Gallura.